В Киеве объявили воздушную тревогу

Об этом предупредила КГГА .



"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" – говорится в сообщении.

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