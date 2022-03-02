В Киеве объявили воздушную тревогу
Около 7:34 2 марта в Киеве снова раздались сирены, людей просят спрятаться в укрытие
Об этом предупредила КГГА .
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" – говорится в сообщении.
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