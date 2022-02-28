В Киеве объявили воздушную тревогу

Об этом сообщает КГГА.



В Киеве объявлена воздушная тревога.



"Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении.

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