В Киеве объявили воздушную тревогу

Об этом передает пресс-служба КГГА.



"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.



Киевлянам напоминают, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.



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