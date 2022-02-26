В Киеве объявили воздушную тревогу
Всех киевлян призвали последовать в укрытие гражданской защиты
Об этом передает пресс-служба КГГА.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.
Киевлянам напоминают, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.
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