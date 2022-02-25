В Киеве объявили угрозу авиаудара

Об этом сообщила КГГА.



"Внимание - угроза авиаудара! Всем срочно проследить в укрытия", - говорится в сообщении.



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