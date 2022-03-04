В Киеве объявили срок комендантского часа на 5-6 марта
В столице Украины комендантский час на выходные продлится с 20:00 до 07:00 каждый день
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.
"Комендантский час на выходные остается без изменений и продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00. Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное