В Киеве объявили срок комендантского часа на 5-6 марта

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.



"Комендантский час на выходные остается без изменений и продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00. Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа", - говорится в сообщении.

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