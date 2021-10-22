В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве в ближайший час и до конца суток 22 октября ожидается порывистый ветер
Об этом передает КГГА .
Как отмечается, в ближайший час и до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Так, ожидается I уровень опасности, "желтый".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное