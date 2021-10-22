В Киеве объявили штормовое предупреждение

Об этом передает КГГА .

Как отмечается, в ближайший час и до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Так, ожидается I уровень опасности, "желтый".

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