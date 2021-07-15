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В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 15 по 17 июля
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Внимание! По данным Украинского гидрометцентра, 15-17 июля в Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
"Внимание! По данным Украинского гидрометцентра, 15-17 июля в Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
Так, в течение пожароопасного периода запрещается:
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разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
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заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных дорог) транспортных средств и других механизмов;
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курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
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оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
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заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
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выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
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