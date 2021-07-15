В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается:

разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных дорог) транспортных средств и других механизмов;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;