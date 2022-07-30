В Киеве обстрелянный российскими ракетами ТРЦ Retroville возобновил работу

Об этом сообщает ТРЦ Retroville в Facebook.

Отмечается, что для посетителей заработали более 50 магазинов и заведений. Среди них магазины одежды и белья, косметики, ювелирных украшений, кафе и рестораны.

Также возобновил работу кинотеатр Multiplex. Он будет работать каждый день:

С 12:00 до 22:00 по будням.

С 10:00 до 22:00 по выходным.

Напомним, 21 марта оккупанты совершили авиаудар по Подольскому району. В результате бомбардировок горел ТЦ Retroville, повреждены дома, школы и детсады, 8 человек погибли

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