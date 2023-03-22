В Киеве общественный транспорт будет работать дольше. Подробности
С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.
"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
С воскресенья наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, метрополитен – с 06:00 до 23:00, а фуникулер – с 07:00 до 22:00.
Ознакомиться с актуальным графиком работы маршрутов общественного транспорта и метрополитена , а также информация есть в приложении "Киев Цифровой" .
Напомним, с 26 марта в Киеве изменится время комендантского часа. Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице. Она продлится с 00:00 до 05:00.
А с 27 марта разрешат продавать в магазинах алкоголь с 11:00 до 21:00. Раньше купить спиртные напитки можно было до 19 часов.
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