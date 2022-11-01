В Киеве обновили графики отключений электроэнергии
ДТЭК публикует обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, по которым свет постараются отключать не дольше 4 часов
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .
"ДТЭК "Киевские электросети" обновил графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ситуация до сих пор остается сложной, поэтому НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК вынуждены проводить стабилизационные отключения электроэнергии. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить оккупанты в течение трех недель" – говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленные графики – это графики возможных отключений, которые учитывают опыт предыдущих 3 недель отключений и обратную связь от клиентов.
Указаны всего 3 возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. Энергетики делают все возможное, чтобы отключение каждого адреса длилось не более 4 часов.
"Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применять. Если необходимо будет уменьшить нагрузку на энергосистему, отключение придется применять в течение одного или нескольких временных промежутков. Отключение же по всем трем промежуткам времени, и особенно в ночное время, возможно только в критических случаях", – добавляют в пресс-службе.
Сообщается, что если свет не появился после 4 часов, это может означать необходимость продлить сроки для устранения аварийной ситуации.
О таких случаях просят сообщать через чат-бот ДТЭК "Киевские электросети" в Telegram или Viber и в личных сообщениях в Facebook .
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