В Киеве обновили адреса укрытий и бункеров

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими (ведь мы вносили их с начала 2014 года), изменили на совершенно новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города. Ответственные представители районных в Киеве госадминистраций совместно с представителями департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций", - сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.



Теперь на карте изображен вид укрытия: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро - и указано, есть ли пандус.



Кроме того, Ткачук сказал, что в КГГА есть инструкция для граждан, которые могут обнаружить сооружение двойного назначения возле своих домов, которое можно использовать в качестве укрытия при возникновении чрезвычайной ситуации. Таким людям следует сообщить служащим КГГА и оставить свои контактные данные.



Уточняется, что в Киеве насчитывается около 5 тысяч сооружений двойного назначения, которые можно использовать как бомбоубежища и укрытия.



Большая часть из них - это подвальные помещения, в которых расположены кафе, парикмахерские, магазины.



Владельцы этих заведений должны впустить население в свои помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



Интерактивная карта с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева размещена по ссылке.

Напомним, в КГГА сообщили, что прорабатывают план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

16 февраля в Николаеве в течение часа будут раздаваться сирены из-за проверки системы оповещений о чрезвычайной ситуации.