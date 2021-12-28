В Киеве обнаружили случаи заражения "Омикроном"
В Киеве обнаружили первых инфицированных штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта", - написал он.
Чиновник добавил, что, по словам врачей, вакцинированные люди переносят болезнь в легкой форме.
Также он призвал соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны, которые запрещают:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
- работу учебных заведений, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
- работу заведений общепита. Исключение составляет доставка и работа на вынос;
- работу спортзалов и бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
- межобластные и международные перевозки.
- пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильного, электрического, в том числе метрополитена) пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни;
- посещение ТРЦ несовершеннолетними лицами без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест для определения антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.
- Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.
- По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрирован один случай инфицирования на штамм коронавируса "Омикрон"
- В Украине могут усилить карантин из-за штамма "Омикрон": ограничения планируют пересмотреть в конце января.
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