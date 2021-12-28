В Киеве обнаружили случаи заражения "Омикроном"

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.



"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта", - написал он.



Чиновник добавил, что, по словам врачей, вакцинированные люди переносят болезнь в легкой форме.



Также он призвал соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны, которые запрещают:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работу учебных заведений, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работу заведений общепита. Исключение составляет доставка и работа на вынос;

работу спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильного, электрического, в том числе метрополитена) пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ несовершеннолетними лицами без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест для определения антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.

По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрирован один случай инфицирования на штамм коронавируса "Омикрон"

В Украине могут усилить карантин из-за штамма "Омикрон": ограничения планируют пересмотреть в конце января.

Кроме того, Николай Поворозник подчеркнул, что в Киеве дополнительно запрещено:Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь "желтый" COVID-сертификат или справку 063-О, или "зеленый" COVID-сертификат, или отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, или сертификат о выздоровлении от коронавируса, ( действует в течение 105 дней с момента установления диагноза).