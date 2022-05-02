В Киеве обнародовали варианты новых названий для пяти станций метро

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон в facebook .

"Пока отобрано по пять самых популярных вариантов для каждой станции, за которые можно проголосовать до 9 мая. Затем результаты будут подытожены и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований", - написала Макогон.

Она добавила, что среди предложений были интересные варианты. "Для "Минской" предлагали названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса видели как станцию "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков". "Берестейскую" хотели переименовать в "Паляныцю", а "Дружбы народов" - в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую", - написала Макогон.

Станцию "Дружбы народов" предлагается переименовать в Ботаническую, Европейскую, Единства Украины, Зверинецкую, Героев Мариуполя.

Станцию "Площадь Льва Толстого" - Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко.

Станцию "Берестейская" – Бучанская, Варшавская, Мариупольская, Берестейская (оставить название), Степана Бандеры.

Станцию "Минская" – Варшавская, Мариупольская, Вышгородская, Бучанская, Минская (оставить без изменений).

Станцию "Героев Днепра" - Героев Мариуполя, Героев Украины, Вышгородская, Северная, Героев Днепра (оставить название).

Проголосовать за новые названия станций можно по этой ссылке .

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