English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество В Киеве обнародовали список неразминированных парков

В Киеве обнародовали список неразминированных парков

21 мая, 2022 суббота
17:36
Общество На фото гранаты, которые оставили оккупанты

Киевская военная администрация опубликовала список опасных для посещения парков и скверов. Также киевлян просят не подходить к фортификационным сооружениям и их остаткам

Информация опубликована на официальном портале КГГА.

В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и врагами. Также в городе остались взрывоопасные неразорвавшиеся предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

В городе изымают взрывоопасные предметы из некоторых зеленых зон. Поэтому жителей просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

  • Дарницкий район : Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко 36-38;
  • Днепровский район : Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), Парк Попудренко;
  • Деснянский район: Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть), Парк Муромец (южная часть);
  • Оболонский район: Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть);
  • Подольский район: Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер на просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);
  • Шевченковский район: Сквер "Мюнхенский", Парк "Нивки" (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78;
  • Соломенский район : Парк Защитников Украины;
  • Святошинский район: Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар акад. Вернадского (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);
  • Голосеевский район: Лесопарк по ул. Кайсарова.

Добавляют, что наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода. Пиротехники совершили 30 выездов и изъяли 25 остатков взрывоопасных предметов. Работы продолжаются в Пуще-Водице.

  • Мэр Киева разрешил жителям возвращаться в столицу после 9 мая.
  • 10 мая Виталий Кличко сообщил, что в городе определили первые 20 зданий для восстановления после обстрелов российских войск.
  • 12 мая мэр Киева заявил, что Россия не отказалась от плана захватить столицу, из-за чего он не может гарантировать полную безопасность возвращающихся домой местным жителям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Кличко
Киев
Читайте также:
окупанти танк
20 мая, 2022 пятница
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
окупант
21 мая, 2022 суббота
Враг готовится к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении, - ISW
окупанти
19 мая, 2022 четверг
"Ходим без снаряжения, чеченцы называют мясом": мобилизованные оккупантами жители ОРДО хотят уйти с позиций, – перехват
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
21 мая
18:19
На Луганщине оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
18:19
Эксклюзив
Тайру и пленных женщин-медиков нужно требовать обменять на Медведчука, - волонтер Корчинская
18:10
Эксклюзив
Главный маркер, что США хочет победы Украины — это предоставление конкретного оружия, — военный экс-прокурор Чумак.
18:07
Глава сербской части Боснии выступил против введения антироссийских санкций
18:06
На фото больница Северодонецка
В больнице Северодонецка остались три врача и 5 медсестер
17:59
Эксклюзив
На Житомирщине мэры городов вместе с военными построят линию обороны, - мэр Житомира Сухомлин
17:55
С сегодняшнего дня эвакуация из Мариуполя невозможна. На блок-постах стоят кадыровцы и Росгвардия, – советник мэра Андрющенко
17:50
Эксклюзив
Россияне обстреливают Сумскую и Черниговскую области, чтобы сдерживать ВСУ от переброски на Восток и Юг Украины, - военный эксперт Киричевский
17:42
Украина ждет согласия министров обороны 40 стран на передачу реактивных систем залпового огня Multiple Launch Rocket System, - Зеленский
17:41
Альтернатива статусу Украины как кандидата в члены ЕС станет очередным компромиссом Европы с РФ, - Зеленский
17:39
В Белгороде-Днестровском мужчина пропагандировал идеи "русского мира" и распространял антиукраинские материалы
17:18
В ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 5 стран устроили демарш из-за выступления представителя РФ, - Reuters
17:12
Эксклюзив
экономика
Когда в Украину поступят все оговоренные пакеты помощи США и ЕС, курс доллара стабилизируется.
17:08
Россияне временно оккупировали 235 медицинских учреждений, - Ляшко
17:07
Нам всем нужно помогать Украине со вступлением в ЕС, – премьер-министр Португалии
16:48
Зеленский - Европе: Если не можете предоставить Украине военную технику, мы будем покупать ее
16:47
Обновлено
Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине. 6 раненых, могут быть повторные удары
16:47
Португалия намерена курировать восстановление учебных заведений в Украине
16:30
Последний день на Азовстали. BABYLON&#39;13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом в Мариуполе
16:21
Россияне уничтожили почти 90% домов в селе Ольховка Харьковской области, - Синегубов
16:18
В фильтрационных лагерях на Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин, - Денисова
16:16
Около 1 тыс. украинцев эвакуировались в Японию
16:06
Венгрия
ЕС следует ввести эмбарго на российские энергоносители без учета позиции Венгрии, - вице-президент Европарламента Барли
16:03
Обновлено
Россияне обстреляли Сумщину с территории РФ
15:56
В Донецкой области сокращают сроки комендантского часа
15:53
Сербский политолог высказался, что НАТО должно нести ответственность за войну в Украине. Россия продвигает псевдоэксперта
15:53
На фото украинские дети в Болгарии
Для украинских беженцев в Болгарии предложили новую программу помощи
15:43
На юге Одесчины введены новые ограничения вблизи границы
15:39
Зверства россиян в Украине не останутся безнаказанными, но это будет долгий процесс, - еврокомиссар
15:39
Горсовет Мариуполя просит украинские СМИ не распространять российские видео о выходе военных из Азовстали
15:36
Португальский премьер Антониу Кошта посетил Ирпень
15:23
Аляска
На Аляску прибыли первые украинские беженцы
15:23
единая россия
Оккупанты крадут оборудование из больниц Мариуполя и выдают его за помощь от "Единой России"
15:21
Лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продлит войну в Украине"
15:12
Эксклюзив
Путин выполнил свою задачу номер один, – политтехнолог Голобуцкий
14:59
Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет
14:58
"В Россию не пожалуешься": "Мобилизированные" из ОРДО ищут правозащитные организации для бегства с войны
14:56
ЕС выступил за приостановку работы России и Беларуси во Всемирной таможенной организации
14:48
Эксклюзив
На Изюмщине враг выключает украинские информационные каналы и устанавливает трансляцию телевидения из мордора, - боец "Легиона Свободы"
14:43
Александр Шалленберг
Было бы некорректно исключать РФ из всех площадок международного диалога, – глава МИД Австрии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV