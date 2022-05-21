Информация опубликована на официальном портале КГГА.

В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и врагами. Также в городе остались взрывоопасные неразорвавшиеся предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

В городе изымают взрывоопасные предметы из некоторых зеленых зон. Поэтому жителей просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

Дарницкий район : Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко 36-38;

: Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко 36-38; Днепровский район : Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), Парк Попудренко;

: Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), Парк Попудренко; Деснянский район : Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть), Парк Муромец (южная часть);

: Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича, 3 очередь (западная часть), Парк Муромец (южная часть); Оболонский район : Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть);

: Сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть); Подольский район : Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер на просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);

: Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер на просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко); Шевченковский район : Сквер "Мюнхенский", Парк "Нивки" (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78;

: Сквер "Мюнхенский", Парк "Нивки" (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78; Соломенский район : Парк Защитников Украины;

: Парк Защитников Украины; Святошинский район : Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар акад. Вернадского (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);

: Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар акад. Вернадского (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы); Голосеевский район: Лесопарк по ул. Кайсарова.

Добавляют, что наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода. Пиротехники совершили 30 выездов и изъяли 25 остатков взрывоопасных предметов. Работы продолжаются в Пуще-Водице.

Мэр Киева разрешил жителям возвращаться в столицу после 9 мая.

10 мая Виталий Кличко сообщил, что в городе определили первые 20 зданий для восстановления после обстрелов российских войск.

12 мая мэр Киева заявил, что Россия не отказалась от плана захватить столицу, из-за чего он не может гарантировать полную безопасность возвращающихся домой местным жителям.

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