Об инциденте сообщил в своем телеграмм-канале политический эксперт Андрей Смолий.

"В Киеве на станции метро "Университет" облили красной краской памятник решистому пушкину. Вопрос: что это дерьмо до сих пор делает в Киеве?

Когда снесут этих оккупантских истуканов?", - написал Андрей Смолий.

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На станции метро "Университет" размещены восемь бюст ученых и литераторов. Четверо украинских: Тараса Шевченко, Ивана Франко, Григория Сковороды и Александра Богомольца, и четверо россиян: Александра Пушкина, Максима Горького, Николая Ломоносова и Дмитрия Менделеева.

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