В Киеве облили красной краской бюст Пушкина на станции метро "Университет"
Станцию метро вблизи университета до сих пор украшают бюст Пушкина, Горького, Ломоносова и Менделеева
Об инциденте сообщил в своем телеграмм-канале политический эксперт Андрей Смолий.
"В Киеве на станции метро "Университет" облили красной краской памятник решистому пушкину. Вопрос: что это дерьмо до сих пор делает в Киеве?
Когда снесут этих оккупантских истуканов?", - написал Андрей Смолий.
Читайте также: Великое переименование: удалась ли дерусификация Киева
На станции метро "Университет" размещены восемь бюст ученых и литераторов. Четверо украинских: Тараса Шевченко, Ивана Франко, Григория Сковороды и Александра Богомольца, и четверо россиян: Александра Пушкина, Максима Горького, Николая Ломоносова и Дмитрия Менделеева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное