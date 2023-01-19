В Киеве, области и Одессе продолжаются стабилизационные отключения, в Днепре – экстренные
По данным ДТЭК, в течение 19 января в Киеве и области, а также в Одессе будут применены стабилизационные отключения электричества, в Днепре графики не действуют
Об этом сообщили ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети.
Отмечается, что в столице и Киевской области в течение 19 января будут продолжаться стабилизационные графики отключений электроэнергии.
"На 19 января НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления для Киевской области на уровне 693 МВт в день и 703 МВт на ночь. В пиковые времена нагрузки при текущей температуре воздуха это 50% потребности электроэнергии области включая население, предприятия и критическую инфраструктуру. Таков лимит электропотребления позволит нам производить отключение в стабилизационных графиках", - говорится в сообщении от ДТЭК Киевские региональные электросети.
В Одессе также ввели стабилизационные отключения: "Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, которые предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", - проинформировали в ДТЭК.
Однако в Днепровских электросетях заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света: "Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет было как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов".
- Напомним, 15 января Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал , что в настоящее время из-за серьезных повреждений не работает часть ТЭС, энергодефицит огромен, сколько будет продолжаться ремонт - не известно.
- В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили , что отсутствие электроэнергии довольно или очень сильно влияет на их жизнь.
- Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупреждал , что уже 19 января Киев может вернуться к стабилизационным графикам, однако дефицит в энергосети все еще значителен.
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