В Киеве обезвредили центр "ИГ", пять участников которого являются гражданами РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого украинские спецслужбы задержали и экстрадировали в Грузию в мае 2020 года.



По предварительной информации, членами организации были 12 человек, пять из которых имеют российское гражданство и находятся в розыске за преступления, совершенные в разных странах мира.



Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию терроризма "ИД" на Ближнем Востоке.



Правоохранители зафиксировали их переписку с участниками боевых действий в Сирии.



Для маскировки незаконного пребывания в Киеве члены "ИД" поселились в разных районах города.



В ходе 11 обысков у задержанных обнаружили оружие и патроны к нему, поддельные документы, средства связи, которые изъяли и направили на экспертизу.



СБУ приступила к производству по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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