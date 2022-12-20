В Киеве обеспечивается меньше половины потребности потребления электроэнергии, - Укрэнерго
По состоянию на утро, 20 декабря, в Киеве остается значительный дефицит энергии. Укрэнерго отметили, что сегодня ожидается подключение дополнительного оборудования, которое позволит питать больше потребителей
Об этом сообщает Укрэнерго .
Отмечается, что в настоящее время в столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.
"Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей", - говорится в сообщении.
Значительный дефицит энергопотребления произошел из-за обстрелов из дронов объектов магистральных сетей в центральном регионе, а также из-за артобстрелов на востоке Украины.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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