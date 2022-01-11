Его уход повлиял на нас, - капитан "Ювентуса" назвал Роналду виновником провального сезона.
В Киеве ночью 12 января сократят работу скоростных трамваев
В ночь на 12 января в Киеве сократят режим работы скоростных трамваев маршрутов №1 и №3 из-за ремонта путей
Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.
Движение трамваев на участке улица Покотила – бульвар Кольцова будет закрыто с 00:30 до 05:00.
График последних отправлений трамваев:
- маршрут №1 – от ст. "Старовокзальная" в 23:49 и 00:01 и от "Михайловская Борщаговка" в 23:10 и 23:21;
- маршрут №3 – от ст. "Старовокзальная" в 23:32 и 23:44 и от ст. "Ромена Роллана" в 23:04 и 23:16.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Ирина Геращенко обнародовала ответ Стефанчука: в Верховной Раде отсутствуют документы по подозрению Порошенко
В ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны, - командующий Сил ТрО Галушкин
Киев
-4
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.45
Покупка 27.45Продажа 27.71
-
EUR
Покупка 30.97Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
11 января
19:32
Инфографика
"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико в Суперкубке Испании
19:30
"Россия – женского рода": в МИД РФ ответили евродепутату от Польши на обещание "дать по яйцам" в случае вторжения
19:20
Один из самых дорогих футболистов "Милана" выздоровел от коронавируса перед матчем против Шевченко
19:02
"Верим, что не будет никакого решения о судьбе Украины за нашими спинами": в ОПУ отреагировали на переговоры США и РФ
18:56
Е-переписка, безбарьерность и позитивное мышление: Минцифры утвердило новые стандарты качества госсервиса
18:39
Для людей с ослабленным иммунитетом: Греция одобрила четвертую дозу вакцины против коронавируса
18:39
Обладатель "Золотого мяча" согласился на существенное уменьшение зарплаты ради нового контракта с "Реалом"
18:18
Эксклюзив
Нафтогаз – вопрос заработка власти, он не выполняет никаких функций, - экс-нардеп Голуб
17:54
За новогодние праздники Укрзализныця перевезла более 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем в прошлом году
17:30
Нафтогаз предложил скидку для населения: сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа
17:20
Эксклюзив
"Россияне ни из одного постсоветского региона не ушли": политєксперт назвал силы ОДКБ в Казахстане оккупационными войсками
17:09
Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с 31 января отстранят от работы, - Минздрав
16:37
В Конгрессе США предлагают объявить Украину государством "НАТО-плюс", признать РФ спонсором терроризма и помешать запуску "Северного потока-2"
16:33
Эксклюзив
"Мы должны вакцинироваться, пока вирус не минимизирует распространение": экс-глава Минздрава Скалецкая о бустерных прививках
16:13
"Подчеркнули непреклонную поддержку Украины": заместитель Блинкена встретилась со Столтенбергом накануне переговоров РФ-НАТО