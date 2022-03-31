В Киеве ночь на 31 марта прошла спокойно, однако городские власти призывают не выезжать в город без насущной потребности, - КГГА

Об этом сообщила КГГА .



"В столице ночь на 31 марта прошла спокойно. Работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Оказываются все коммунальные услуги.



Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева работают Северный и Дарницкий мосты. Общественный транспорт может передвигаться по Южному мосту.



Городские власти призвали киевлян не выезжать в город без срочной необходимости и напомнили водителям о необходимости пропускать автомобили "Скорой помощи" и гуманитарные грузы.

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