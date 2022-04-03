В Киеве ночь была спокойной, но городские власти просят горожан не выходить из дома без необходимости и не игнорировать сирены, - КГГА

Об этом заявили в КГГА .



"Ночь на 3 апреля в Киеве прошла спокойно. Работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги", - говорится в сообщении.



Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева работают Северный и Дарницкий мосты, а общественный транспорт может передвигаться по Южному.



"В Киеве работает Гуманитарный штаб, который накапливает резервы и обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости одиноких и пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми. С начала полномасштабного российского вторжения горожане получили более 47 тысяч продуктовых наборов и около 42 тысяч горячих обедов", - отметили в КГГА.



Городские власти призвали киевлян быть бдительными и не выходить из дома без необходимости, соблюдать правила комендантского часа, а в случае первых сигналов воздушной тревоги немедленно идти к укрытию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb