В Киеве Nissan протаранил Chevrolet и перевернулся на крышу
В Подольском районе столицы на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло ДТП, в котором пострадал мужчина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автомобили Chevrolet Lacetti и Nissan Murano двигались в одном направлении - от Гостомельского шоссе в направлении Минского проспекта.
На перекрестке с газопроводной водитель Chevrolet пытался повернуть направо со второго ряда, что стало полной неожиданностью для водителя Nissan, который двигался в правом ряду. На немалой скорости Nissan протаранил Chevrolet, после чего оба автомобиля вылетели на обочину - в кювет.
Японский кроссовер перевернулся на крышу, его впоследствии поставили на колеса проезжающие автомобилисты. А Chevrolet, вылетев с дороги, чудом разминулся с несколькими деревьями.
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet, которого госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Nissan не получил телесных повреждений, скорее всего, он воспользовался ремнем безопасности.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное