В Киеве Nissan протаранил Chevrolet и перевернулся на крышу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автомобили Chevrolet Lacetti и Nissan Murano двигались в одном направлении - от Гостомельского шоссе в направлении Минского проспекта.

На перекрестке с газопроводной водитель Chevrolet пытался повернуть направо со второго ряда, что стало полной неожиданностью для водителя Nissan, который двигался в правом ряду. На немалой скорости Nissan протаранил Chevrolet, после чего оба автомобиля вылетели на обочину - в кювет.

Японский кроссовер перевернулся на крышу, его впоследствии поставили на колеса проезжающие автомобилисты. А Chevrolet, вылетев с дороги, чудом разминулся с несколькими деревьями.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet, которого госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Nissan не получил телесных повреждений, скорее всего, он воспользовался ремнем безопасности.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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