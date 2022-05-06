В Киеве нетрезвый мужчина упал в отверстие между вагоном и перроном на железнодорожной станции и получил травму ноги
В Оболонском районе Киева на железнодорожной станции "Зенит" нетрезвый мужчина чуть не попал под поезд
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей, мужчина пытался зайти в вагон, но оступился и упал в проем между вагоном и перроном.
Машинист поезда захлопнул дверь и начал движение. Парень, который был в тамбуре, успел сорвать стоп-кран, поэтому электричка проехала буквально пару метров.
Мужчина получил рваные раны ноги. Медики предоставили ему первую медицинскую помощь и забрали в больницу. Пострадавший заявил, что сам виноват и признался, что употреблял алкоголь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное