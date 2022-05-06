В Киеве нетрезвый мужчина упал в отверстие между вагоном и перроном на железнодорожной станции и получил травму ноги

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, мужчина пытался зайти в вагон, но оступился и упал в проем между вагоном и перроном.

Машинист поезда захлопнул дверь и начал движение. Парень, который был в тамбуре, успел сорвать стоп-кран, поэтому электричка проехала буквально пару метров.

Мужчина получил рваные раны ноги. Медики предоставили ему первую медицинскую помощь и забрали в больницу. Пострадавший заявил, что сам виноват и признался, что употреблял алкоголь.