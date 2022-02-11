В Киеве нет предпосылок для введения локдауна, - КГГА

Об этом сказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.



"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет только 34%. По словам специалистов, это связано прежде всего с высоким уровнем вакцинации горожан", - пояснил Поворозник.



По словам заместителя главы КГГА, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе шестеро детей, - с подозрением на заболевание.



"В общей сложности в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На койках интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1473 больных", - говорится в сообщении.

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