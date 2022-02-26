В Киеве нет оккупантов, но есть диверсанты, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты в город не попали, однако орудуют диверсанты и их обнаруживают военные, полиция и терроборона
Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
"Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов", - отметил мэр.
Виталий Кличко сообщил, что утром 26 февраля в здание по ул. Лобановского попала ракета и разрушила его с 17 до 21 этажа.
Кроме того, россияне обстреливают жилые кварталы.
"В Киеве с начала атаки на столицу погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе один ребенок и 14 военных и бойцов терробоны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности, 3 ребенка", - рассказал мэр столицы.
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