Об этом в эфире телемарафона 6 ноября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает.

По его словам, в этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки со скоплением людей, но будет елка.

Пока не известно, где именно в столице в этом году будет поставлена елка, но уже начата работа по подготовке к ее установке.

"Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Мы работаем, ищем партнеров и спонсоров, готовимся. Эскиз елки уже разработан. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", - рассказал сайту Realist.Online президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

Планируется, что елка будет в сине-желтом цвете, а вместо звезды будет трезубец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb