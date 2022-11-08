В Киеве, несмотря на войну, все же установят новогоднюю елку: эскизы уже разработаны (фото)
В Киеве, несмотря на войну, будет установлена главная новогодняя елка страны
Об этом в эфире телемарафона 6 ноября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает.
По его словам, в этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки со скоплением людей, но будет елка.
Пока не известно, где именно в столице в этом году будет поставлена елка, но уже начата работа по подготовке к ее установке.
"Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Мы работаем, ищем партнеров и спонсоров, готовимся. Эскиз елки уже разработан. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", - рассказал сайту Realist.Online президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.
Планируется, что елка будет в сине-желтом цвете, а вместо звезды будет трезубец.
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