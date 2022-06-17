В Киеве некоторые системы ПВО работают с искусственным интеллектом – советник главы МВД
В столице есть системы противовоздушной обороны международного образца, оснащенные искусственным интеллектом и могут работать на опережение
Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона.
"Если мы говорим о многих системах ПВО международного образца, то там уже работает этот интеллект, который сам определяет траекторию, сам может сработать на опережение..." – сказал Смирнов.
На уточняющий вопрос, работают ли в Киеве такие системы с искусственным интеллектом, он ответил: "Не все, но да". По словам Смирнова, в столице было много "ручных" систем ПВО, когда на эффективность оказывает значительное влияние человеческий фактор.
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