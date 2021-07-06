В Киеве неизвестный заявил о минировании здания горсовета и требует выкуп в пивбиткоина
Поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета с требованием выкупа в 0,5 биткоина
Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко.
Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц.
"Я Эдгар Казярян, проживающий по адресу проспект Владимира Маяковского, д 88 заложил бомбу в здании администрации (ул. Крещатик, 36, г.. Киев). Я требую выкуп в размере 0,5 ВТС. Если я не получу выкуп в течение 24 часов , я взорву бомбу ", - говорится в сообщении.
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