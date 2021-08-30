В Киеве неизвестный похитил деньги из банковского терминала

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Событие произошло в подземном переходе на Контрактовой площади.



На месте работает полиция, злоумышленник уже ищут. Детали установит следствие.

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