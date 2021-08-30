В Киеве неизвестный похитил деньги из банковского терминала
В столице неизвестный разбил банковский терминал и похитил деньги
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Событие произошло в подземном переходе на Контрактовой площади.
На месте работает полиция, злоумышленник уже ищут. Детали установит следствие.
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