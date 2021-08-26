В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека: его задержали
В столице в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова"
Об этом сообщают Грати .
Как отмечается, неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве.
Полицейские задержали нападавшего.
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