В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину и похитили у него около 10 млн грн, медики оказывают помощь пострадавшему

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Ограбление произошло в Голосеевском районе, на улице Паньковской. Как передают Вартови.Еспресо, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия, после чего забрали около 10 млн грн.











Злоумышленники скрылись на легковом Audi серого цвета. На этот автомобиль дана ориентировка всем патрулям. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.











Пострадавшему мужчине оказывают помощь медики.









Как сообщалось ранее, 27 января, в Дарницком районе Киева, на улице Тростянецкой, неизвестный зарезал мужчину и скрылся.