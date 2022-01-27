В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину и похитили у него около 10 млн грн, медики оказывают помощь пострадавшему
В четверг, 27 января, в Голосеевском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину из огнестрельного оружия, после чего похитили у него около 10 млн грн и скрылись
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Ограбление произошло в Голосеевском районе, на улице Паньковской. Как передают Вартови.Еспресо, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия, после чего забрали около 10 млн грн.
Злоумышленники скрылись на легковом Audi серого цвета. На этот автомобиль дана ориентировка всем патрулям. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.
Пострадавшему мужчине оказывают помощь медики.
- Как сообщалось ранее, 27 января, в Дарницком районе Киева, на улице Тростянецкой, неизвестный зарезал мужчину и скрылся.
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