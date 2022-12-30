В Киеве неизвестные, несмотря на запрет, запустили фейерверки, полиция начала расследование

Об этом сообщила полиция Киева.

Известно, что накануне в соцсетях распространилось видео с запуском салютов в Киеве. Как отмечается, они прозвучали 29 декабря – в день массированной ракетной атаки российско-оккупационных войск по Украине.

В полиции сообщили, что также обнаружили видео вечером 29 декабря во время мониторинга интернета. По данным правоохранителей, салюты запустили несколько человек в одном из дворов дома по улице Тростянецкой. Правоохранители получили уведомление о запуске салютов от местных жителей и отправили на место патрульных.

Но до приезда полицейских нарушители скрылись. Отмечается, что полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. По этой статье злоумышленникам грозит штраф или арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.

"Полиция Киева еще раз напоминает гражданам о запрете использования пиротехнических изделий во время действия военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним: 23 июня Киев запретил продажу и запуск фейерверков , а также передвижение по городу на автомобиле без глушителя.

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