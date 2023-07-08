Об этом он написал 8 июля в Facebook.

"Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе - еще нет, но работаем", - говорится в сообщении.