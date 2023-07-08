В Киеве небо почти защищено, на очереди другие города - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу, 8 июля, заявил, что вопрос защиты неба Киева от российских ракет практически решен. На очереди другие города Украины
Об этом он написал 8 июля в Facebook.
"Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе - еще нет, но работаем", - говорится в сообщении.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал о пяти принципах в отношении кассетных боеприпасов США, которых будет соблюдать Украина при освобождении оккупированных территорий.
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