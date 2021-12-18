В Киеве не выделили участки для строительства Турцией квартир для крымских татар, – заместитель Верещук

Об этом в комментарии Укринформу рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев.

"В Херсоне и Николаеве работы ведутся на одинаковом уровне: участки есть. Были, но решаются, технические вопросы по коммуникациям. Был в Херсоне несколько недель назад, встречался с мэром, главой Херсонской ОГА. Есть полный консенсус, что нужно все делать очень быстро" , – рассказал Сейтхалилев.

По его словам, в столице вопрос с выделением земли остается нерешенным.

"Что касается выделения земли под этот проект в Киеве, то вопрос подвис. Участка нет, встречи с мэром Кличко проводились, говорилось, что можно поискать, но пока у нас нет конкретных предложений. Поэтому министерством планируется очередная встреча с главой города Киева, и надеемся на решение этого вопроса", – заметил Сейтхалилев.



Он добавил, что сейчас с турецкой стороной согласовывается вопрос определения субподрядчика.

"Турецкая сторона ориентировочно к середине января выберет компанию со своей стороны. Как только будет выбрана эта компания, с нашей стороны местный совет закрепит ее как заказчика, выделит ей все полномочия, связанные с проектом, и уже начнутся работы по обустройству территории", - сообщил замминистра.

Речь идет о 500 квартирах, в том числе 100 в Киеве и по 200 - в Николаеве и Херсоне. Проект предусматривает, что 10% выдается на нужды города для очередников, а остальные будут распределены среди крымских татар.

В апреле Турция и Украина подписали межправительственное соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар.

Квартиры, которые планирует построить Турция для крымских татар в Украине, будут распределять сами представители народа.