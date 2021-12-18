В Киеве не выделили участки для строительства Турцией квартир для крымских татар, – заместитель Верещук
В рамках проекта по строительству Турцией жилья для крымских татар уже выделены земельные участки в Херсоне и Николаеве, в Киеве этот вопрос до сих пор не решен
Об этом в комментарии Укринформу рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев.
"В Херсоне и Николаеве работы ведутся на одинаковом уровне: участки есть. Были, но решаются, технические вопросы по коммуникациям. Был в Херсоне несколько недель назад, встречался с мэром, главой Херсонской ОГА. Есть полный консенсус, что нужно все делать очень быстро" , – рассказал Сейтхалилев.
По его словам, в столице вопрос с выделением земли остается нерешенным.
"Что касается выделения земли под этот проект в Киеве, то вопрос подвис. Участка нет, встречи с мэром Кличко проводились, говорилось, что можно поискать, но пока у нас нет конкретных предложений. Поэтому министерством планируется очередная встреча с главой города Киева, и надеемся на решение этого вопроса", – заметил Сейтхалилев.
Он добавил, что сейчас с турецкой стороной согласовывается вопрос определения субподрядчика.
"Турецкая сторона ориентировочно к середине января выберет компанию со своей стороны. Как только будет выбрана эта компания, с нашей стороны местный совет закрепит ее как заказчика, выделит ей все полномочия, связанные с проектом, и уже начнутся работы по обустройству территории", - сообщил замминистра.
Речь идет о 500 квартирах, в том числе 100 в Киеве и по 200 - в Николаеве и Херсоне. Проект предусматривает, что 10% выдается на нужды города для очередников, а остальные будут распределены среди крымских татар.
- В апреле Турция и Украина подписали межправительственное соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар.
- Квартиры, которые планирует построить Турция для крымских татар в Украине, будут распределять сами представители народа.
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