В Киеве не выделено ни одной дозы Pfizer для вакцинации всех желающих, - КГГА

Об этом сообщил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк в комментарии Hromadske .

Животенюк отметил, что Минздрав не выделяет достаточного количества доз для расширения вакцинации.

По его словам, когда правительство начало вакцинацию препаратом Pfizer коллективов компаний, необходимых доз для этого не выделили.



Чиновник заявил, что у Киеве есть 28 000 доз вакцины Pfizer для первой вакцинации.

По словам Животенюка, в Минздраве говорят, что для вакцинации второй дозой предыдущих этапов используют партию, которая должна прилететь в июле.

12 июля в Минздраве заявили, что вакцина Pfizer/Comirnaty начала использоваться в центрах массовой вакцинации.