Об этом заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко сказал изданию "Киев24".

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Однако конечного варианта от ОП и правительства относительно формата государственных мероприятий пока нет", - сказал он.

"Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако пока мы еще ждем окончательную информацию", - добавил чиновник.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.