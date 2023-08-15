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В Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости

15 августа, 2023 вторник
11:35
Общество

В Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, который ежегодно отмечают 24 августа. Все мероприятия будут локального уровня

Об этом заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко сказал изданию "Киев24".

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Однако конечного варианта от ОП и правительства относительно формата государственных мероприятий пока нет", - сказал он.

"Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако пока мы еще ждем окончательную информацию", - добавил чиновник.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.

  • В разведке предполагают вероятность массированных ракетных обстрелов Украины в День Независимости. Людям советуют реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
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