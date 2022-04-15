В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление до конца мая, – Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о замораживании тарифов принято в условиях военного положения, когда жители столицы оказались в сложном финансовом положении. Кличко добавил, что удалось сдержать рост цен на тепло и горячую воду на уровне прошедшего отопительного сезона. При этом затраты на производство горячей воды значительно выросли.



"Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства", – отметил Кличко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал , что в Министерстве сейчас не обсуждают повышение тарифов, а речь идет о механизмах, как обеспечить работу всех систем.