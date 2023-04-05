В Киеве не будут отменять комендантский час на Пасху

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

Ночные службы будут транслироваться также на Youtube и Facebook.

"В ночь на Пасху, 16 апреля комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы. Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить транслировать онлайн телевизионными каналами, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину", - рассказал он.

Попко подчеркнул, что не стоит пытаться посвятить корзины сразу после окончания комендантского часа и скапливаться у храмов.

"Очень прошу – отнеситесь к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью. Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончании комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасностью. Священнослужители всем освятят пасхи корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении.