В Киеве назначили нового главу патрульной полиции
Новым руководителем управления патрульной полиции Киева назначили майора полиции Ярослава Курбакова
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева .
"29 марта первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова. С марта 2020 года до этого времени Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления", - говорится в сообщении.
Отмечено, что он начал службу в 2015 году, и прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГЧП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГЧП.
По данным "Украинской правды", предыдущий руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля уволился со службы в полиции 28 марта по собственному желанию.
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