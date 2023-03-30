В Киеве назначили нового главу патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева .

"29 марта первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова. С марта 2020 года до этого времени Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он начал службу в 2015 году, и прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГЧП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГЧП.

По данным "Украинской правды", предыдущий руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля уволился со службы в полиции 28 марта по собственному желанию.