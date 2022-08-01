Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в телеграме.

С 1 августа в столице во время воздушной тревоги будет останавливаться общественный транспорт.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию", - пишет КГГА.

Также сообщается, что метро с наземными участками по-прежнему во время воздушной тревоги будет останавливаться, а станции открытого типа будут закрываться.

Городские власти призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать комендантский час.

КГГА напомнила, что с картой укрытий можно ознакомиться в городском приложении " Киев Цифровой " или на Официальном портале города Киева.

Утром 15 марта в столице Украины раздался ряд взрывов, воздушная тревога работала почти 3 часа.

В Харькове представили безопасные остановки общественного транспорта.

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