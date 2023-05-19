В Киеве наступило метеорологическое лето, - геофизическая обсерватория
13 мая в столице среднесуточная температура воздуха превысила +15 °С, что означает наступление метеорологического лета
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0 °С в сторону ее повышения состоялся 13 мая, что знаменует начало метеорологического лета", – пишет ведомство.
Ученые подытожили, что закончилась метеорологическая весна, которая началась 17 января и длилась 116 дней.
Продолжительность весны в столице превысила климатическую норму на полтора месяца.
Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на два дня позже среднемноголетних показателей, заметили специалисты.
"Раньше за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее - 7 июня в 1990, 2001 годах", - добавили в обсерватории.
- За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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