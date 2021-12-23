В Киеве наступила метеорологическая зима

Об этом говорится на сайте обсерватории .



В сообщении отмечается, что 20 декабря произошел стабильный переход среднесуточной температуры. Она составляет ниже 0°C.



"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на 3 недели позже климатической нормы", - заявили в обсерватории.



Наиболее раннее начало метеорологической зимы в Киеве было 20 октября 1920 года и 31 октября 1988 года, самое позднее – 29 декабря 2015 года.

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