В Киеве наступила метеорологическая зима
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве началась метеорологическая зима
Об этом говорится на сайте обсерватории .
В сообщении отмечается, что 20 декабря произошел стабильный переход среднесуточной температуры. Она составляет ниже 0°C.
"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на 3 недели позже климатической нормы", - заявили в обсерватории.
Наиболее раннее начало метеорологической зимы в Киеве было 20 октября 1920 года и 31 октября 1988 года, самое позднее – 29 декабря 2015 года.
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