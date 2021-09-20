В Киеве наступила метеорологическая осень почти на месяц раньше, чем в прошлом году
На метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 °C и составила +11,9 °С. По прогнозу Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться" , - говорится в сообщении.
Согласно климатической норме 1991-2020 гг. она началась на три дня позже. Однако осень наступила почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Ведь позже всего метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году - 15 октября.
Как отмечается, в этом году метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.
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