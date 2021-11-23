В Киеве нашли застреленным бывшего судью
В Шевченковском районе Киева нашли мертвым бывшего судью Соломенского райсуда Сергея Зинченко
Об этом в Facebook сообщила адвокат Лариса Криворучко.
"Трагическая новость: застрелили клиента – экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича", - написала Криворучко.
"Укринформ" со ссылкой на спикер Шевченковского райуправления полиции Киева Анну Зубреву сообщает, что гибель экс-судьи расследуют как суицид.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство"", - сказала Зубрева в комментарии изданию.
По данным издания, экс-судья погиб предположительно 18 ноября.
В 2017 году Сергею Зинченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $22 тыс. при содействии снятию ареста находящегося в залоге имущества. После этого Зинченко не восстанавливали в должности судьи.
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