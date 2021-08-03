В Киеве нашли повешенным руководителя "Белорусского дома в Украине"

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции .

Телефон и вещи Шишова изъяты с места происшествия.

Полиция открыла дело об умышленном убийстве.



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"Полная картина событий будет восстановлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер, проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.

Полиция Киева ищет информацию о последних неделях Шишова, его состоянии, возможных угрозах и просит обращаться к ним.