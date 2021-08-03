В Киеве нашли повешенным руководителя "Белорусского дома в Украине"
Один из основателей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, который исчез в Киеве, нашли повешенным в парке, неподалеку от его дома
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции .
Телефон и вещи Шишова изъяты с места происшествия.
Полиция открыла дело об умышленном убийстве.
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"Полная картина событий будет восстановлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер, проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.
Полиция Киева ищет информацию о последних неделях Шишова, его состоянии, возможных угрозах и просит обращаться к ним.
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