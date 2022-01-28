В Киеве нашли повешенным известного украинского боксера Вирчиса

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.



В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе столицы повешенное тело обнаружил прохожий.



"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу", - сообщает полиция Киева.



Жена Владимира Вирчиса утром обратилась в полицию, что ее муж исчез после того, как ночью ушел из дома.



"Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", - говорится в сообщении полиции.



Владимиру Вирчису было 48 лет. На профессиональном ринге боксер провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006) в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb