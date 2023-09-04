В Киеве намерены наказывать заведения общественного питания, работающие в комендантский час

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Зарегистрировал проект решения Киевсовета о демонтаже и запрете летних площадок кафе и ресторанов, в объектах, работающих в комендантский час. Таких, к сожалению, как сообщают киевляне, не одна и не две", - написал он.

Советник Кличко напомнил, что в настоящее время общепитам разрешено работать до 23:00 .

"Наказание для таких недобросовестных заведений, которые наживаются на людях во время войны и нарушают правила военного положения, должно быть жестким", - добавил Белоцерковец.