В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень

Об этом сообщает агентство ANSA.

Среди планов Луиджи Ди Майо – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Луиджи Ди Майо уже посетил освобожденый после оккупации Ирпень.

"Здесь уничтожен город, местами сравнян с землей, а между тем в Италии все еще есть те, кто отрицает факты, произошедшие в результате действий российских войск, в результате действий Путина", - отметил он.

Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку.

На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.

"Украинцы защищают не только себя, но и свободу всей Европы. Мы должны выбрать, какую сторону занять, и правительство Италии решило встать на сторону Украины… Хочется надеяться, что ничего не изменится и что мы продолжим поддерживать эту страну всеми возможными способами, потому что это сейчас – фронтир Европы", - отметил он.

31 июля министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи". Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

5 августа министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор на сумму 200 млн евро между Украиной и Италией, деньги пойдут на заработную плату педагогам учреждений общего среднего образования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb