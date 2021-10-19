В Киеве начнут включать отопление в домах с 23 октября, - КГГА

Об этом передает пресс-служба КГГА.

С 23 октября в столице планируют начать подключение домов к теплу. На выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления. У каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жителей поддержит подключение к теплу, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании, - говорится в сообщении.

Как напомнили в КГГА, с 1 октября начали подключение к теплу зданий социальной сферы: школ, детских садов, больниц.

Отмечается, что общая протяженность тепловых сетей в Киеве составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов более 11 тыс. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb