В Киеве начнут включать отопление в домах с 23 октября, - КГГА
С 23 октября в Киеве планируют начать подключение домов к отоплению
Об этом передает пресс-служба КГГА.
С 23 октября в столице планируют начать подключение домов к теплу. На выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления. У каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жителей поддержит подключение к теплу, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании, - говорится в сообщении.
Как напомнили в КГГА, с 1 октября начали подключение к теплу зданий социальной сферы: школ, детских садов, больниц.
Отмечается, что общая протяженность тепловых сетей в Киеве составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов более 11 тыс. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней.
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