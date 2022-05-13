Об этом сообщает издание "Ґрати".



Соломенский районный суд Киева рассматривает дело российского сержанта Вадима Шишмарина. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.



28 февраля Шишмарин расстрелял безоружного жителя Сумщины.



Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону.

Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.





Судебный процесс над россиянином пройдет в открытом режиме, рассмотрение дела, по сути, начнется 18 мая.

Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

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