В Киеве начался суд над первым российским военным за убийство гражданского украинца
Командир отделения танковой дивизии Вадим Шишимарин обвиняется в убийстве безоружного мирного жителя Сумской области
Об этом сообщает издание "Ґрати".
Соломенский районный суд Киева рассматривает дело российского сержанта Вадима Шишмарина. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.
28 февраля Шишмарин расстрелял безоружного жителя Сумщины.
Это произошло, когда колонну россиянина разбили ВСУ. Во время бегства он вместе с еще четырьмя оккупантами обстрелял частный автомобиль и угнал его. На машине с пробитыми колесами захватчики заехали в село и увидели мирного жителя, который говорил по телефону.
Один из оккупантов приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не сообщил о них ВСУ. Через окно автомобиля подозреваемый несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову пожилому мужчине. Потерпевший скончался на месте в нескольких десятках метров от дома.
- Напомним, прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишмарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Оккупанту грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.
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